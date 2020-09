V hrvaški Istri in na Kvarnerju za eno uro protestno zaprli gostinske lokale

Zagreb/Reka/Pulj, 10. septembra - Na težke razmere zaradi epidemije covida-19 je danes opozorilo okoli 400 gostincev v hrvaški Istri in na Kvarnerju, ki so ob 11.55 za eno uro zaprli svoje gostinske lokale. Med drugim so opozorili, da je zaradi zmanjšanega obsega dela v gostinstvu med epidemijo ogroženih 20.000 delovnih mest.