Žensko rokometno EP potrjeno, na Norveškem vse tekme v Trondheimu

Ljubljana, 10. septembra - Žensko evropsko prvenstvo, načrtovano med 3. in 20. decembrom na Danskem in na Norveškem, bo kljub pandemiji novega koronavirusa odigrano po načrtu. Edina sprememba je, da bodo Norvežani turnir gostili le v Trondheimu in ne tudi v Oslu in Stavangerju, kot je bilo najprej mišljeno, je danes potrdila Evropska rokometna zveza.