Mednaroden glasbeno-plesni dogodek Milk Voices so navdihnile Aleksandrinke

Ljubljana, 12. septembra - Center kulture Španski borci bo ob 18. uri gostil premiero mednarodnega glasbeno-plesnega dogodka Milk Voices v koprodukciji zavoda En-knap in Goethe-Instituta. Milk Voices navdih črpa iz zgodbe o Aleksandrinkah, slovenskih ženskah, ki so se sredi 20. stoletja izselile, da bi postale dojilje in dale svoje mleko otrokom v Aleksandriji.