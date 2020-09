Na Hrvaškem kazenska ovadba proti Slovencu zaradi marihuane

Zagreb, 10. septembra - Kriminalisti v Bujah so pridržali 33-letnega slovenskega državljana, pri katerem so našli štiri stebla marihuane. Po preiskavi stanovanja, ki ga je uporabljal v Bujah, pa so ugotovili, da je gojil prepovedane rastline. Slovenca so kazensko ovadili, je danes sporočila policijska uprave hrvaške Istre.