Epidemija covida-19 povezala raziskovalce, a tudi ustavila nekatere projekte

Ljubljana, 10. septembra - Omejitve zaradi epidemije novega koronavirusa so svoj pečat pustile tudi na področju raziskovanja. Ob pozitivnih izkušnjah povezovanja na mednarodnem polju v boju proti covidu-19 pa medicinski in farmacevtski raziskovalci opozarjajo na obstanek kliničnih projektov ter okrnjeno financiranje raziskav, so izpostavili na današnji okrogli mizi STAkluba.