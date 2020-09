Zaradi vse več nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško se je začela akcija poostrenega nadzora meje

Ljubljana/Novo mesto/Koper/Murska Sobota/Celje/Maribor, 10. septembra - Zaradi vse več nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško se je na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Koper, Murska Sobota, Celje in Maribor danes začela akcija poostrenega nadzora državne meje. Potekala bo do 18. septembra, so sporočili s policije.