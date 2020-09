Dopoldne na Ljubljanski borzi v znamenju padcev

Ljubljana, 10. septembra - Dopoldne na Ljubljanski borzi je bilo v znamenju padcev vrednosti delnic in indeksa SBI TOP. Največ so v prvi kotaciji izgubile delnice Intereurope, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav. Zelena izjema nad izhodiščem so delnice NLB. Največ povpraševanja je bilo doslej po delnicah Zavarovalnice Triglav, in sicer za skoraj pol milijona evrov.