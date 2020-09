V koprskem zaledju prijeli skupino Pakistancev

Koper, 10. septembra - Dopoldne je več policijskih patrulj, ki so se odzvale na klic občana, v gozdu pod vasjo Butari na koprskem podeželju prijelo 26 državljanov Pakistana, ki so prišli v Slovenijo nelegalno. Po opravljenih razgovorih so policisti ugotovili, da je eden med njimi, 20-letni Pakistanec, vodič, zato so zanj odredili pridržanje.