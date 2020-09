V Tržiču razstava Eke Vogelnik Od lutke do maske in ilustracije

Tržič, 10. septembra - Tržiški muzej bo drevi ob 18. uri v galeriji Paviljon NOB v Tržiču odprl razstavo Eke Vogelnik Od lutke do maske in ilustracije. Razstava, ki bo v Tržiču na ogled do 17. oktobra, je zaključek razstavnega projekta, ki obsega prerez avtoričinega delovanja na področju ilustracij, mask in lutk.