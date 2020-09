ZDA ukinile vizume več kot 1000 kitajskim študentom

Washington, 10. septembra - ZDA so ukinile veljavnost vizumov za več kot 1000 kitajskih študentov, ki jih sumijo povezav s kitajsko vojsko. Ministrstvo za domovinsko varnost je s tem potrdilo izjave vršilca dolžnosti ministra Chada Wolfa, da blokirajo vizume za študente in raziskovalce, ki so povezani s kitajsko vojsko.