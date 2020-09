Pol leta po razglasitvi pandemije covida-19 svet ostaja v negotovosti

piše Vesna Rakovec Bernard

Ljubljana, 11. septembra - Danes mineva pol leta, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo covida-19, ki je življenje povsod po svetu obrnila na glavo. Covid-19 je postal del vsakdana in čeprav o novi bolezni vemo vse več, svet še naprej živi v negotovosti, saj nihče ne zna odgovoriti na vprašanje, kaj bo jeseni in pozimi.