Conde Nast Traveler kot najboljšo počitniško destinacijo za leto 2021 izbral Slovenijo

Ljubljana, 10. septembra - Ameriški spletni portal Conde Nast Traveler je na lestvici najboljših počitniških destinacij za leto 2021 na prvo mesto uvrstil Slovenijo. Država med Italijo in Hrvaško postreže z restavracijami z Michelinovimi zvezdicami in odličnim vinom, turiste pa prevzame s turkiznimi rekami, jezeri in zasneženimi gorskimi vrhovi, so zapisali.