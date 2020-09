Trener kosmatincev najboljši trener skrajšane sezone lige NHL

Edmonton, 10. septembra - V severnoameriški hokejski ligi so podelili priznanje poimenovano po kanadskem igralcu in trenerju Jacku Adamsu. Najboljši trener sezone 2019/20 v ligi NHL je Bruce Cassidy, ki je zasedbo iz Bostona letos vodil do predsedniškega pokala za najboljši izkupiček rednega dela skrajšane sezone zaradi novega koronavirusa.