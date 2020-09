Fužinar še četrtič zapovrstjo brez zmage v 2. SNL

Ljubljana, 11. septembra - Nogometaši Fužinarja, ki so z dvema zmagama začeli novo sezono 2. slovenske lige, so še na četrti zaporedni tekmi ostali brez zmage. Tokrat so doma izgubili z 1:2 proti Beltincem. Zmago je gostom v tretji minuti sodniškega dodatka zagotovil Vito Mörec. Preostale tekme 6. kroga bodo v soboto.