Prejšnji lendavski župan Balažek ni nezakonito financiral društva Turistična zveza Lendava vabi

Lendava, 10. septembra - Prejšnji lendavski župan Anton Balažek ni zlorabil položaja pri financiranju društva Turistična zveza Lendava vabi, tožilstvo je namreč ugotovilo, da za to ni dokazov in je odstopilo od pregona. Balažek pa dodaja, da so zakonitost pri postopkih jasno potrdili izvedenci.