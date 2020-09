Ekonomisti o trenutnem stanju kulture: Kriza je lahko tudi priložnost

Ljubljana, 17. septembra - Društvo Asociacija je pripravilo razpravo o predlaganem rebalansu letošnjega proračuna v delu za kulturo in ukrepih, ki bi jih to področje potrebovalo za delovanje in razvoj. Ekonomisti Bogomir Kovač, Andrej Srakar in Marko Jaklič so se strinjali, da je kultura v nezavidljivem stanju, a bi v trenutni krizi lahko zastavili kakšno sistemsko rešitev.