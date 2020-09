V sredo 18 novih okužb v Ljubljani, 10 v Mariboru

Ljubljana, 10. septembra - V sredo so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 37 občinah. Kar 18 primerov je bilo v Ljubljani, kjer je 120 aktivnih okužb, sledi Maribor z 10 novimi primeri in 56 aktivnimi. Po tri nove primere so odkrili v občinah Velenje in Hoče - Slivnica, sploh prvega pa v občini Gorenja vas - Poljane. Občin z najmanj eno potrjeno okužbo je zdaj 191.