Španska liga po sporu med vodstvom in RFEF šele v soboto

Madrid, 10. septembra - Otvoritvena tekma španske prve nogometne lige bo zaradi spora med vodstvom tekmovanja (La Liga) in krovno zvezo (RFEF) odigrana dan kasneje od prvotnega načrta. Tekma med Granado in Athletic Bilbaom bo tako odigrana v soboto ob 18.30, so v sredo zvečer sporočili z La Lige.