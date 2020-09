Požari poleg Kalifornije zajeli tudi druge države na severozahodu ZDA

Portland, 10. septembra - Celoten severozahod ZDA se od ponedeljka sooča s požari v naravi, ki jih poganja močan veter ob nenavadno suhem in vročem zraku. V državi Washington so požari od začetka tedna uničili več površine, kot ga ponavadi v letu dni, gori v Oregonu, Idahu in še naprej po praktično celotni Kaliforniji zunaj večjih mest.