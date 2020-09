Odpovedano EP v kajakaškem maratonu na Madžarskem

Gyoer, 9. septembra - Evropska kajakaška zveza (ECA) je odpovedala evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu na Madžarskem, ki bi moralo biti na sporedu od 1. do 4. oktobra. Sprva je bilo prvenstvo predvideno julija v Budimpešti na otočku Csepel, kasneje so ga prestavili v Györ, zdaj pa so ga dokončno odpovedali, piše francoska tiskovna agencija AFP.