New York, 9. septembra - Ameriška teniška igralka in zmagovalka 23 turnirjev za grand slam Serena Williams je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku premagala Bolgarko Cvetano Pironkovo s 4:6, 6:3, 6:2 in s tem končala pravljico igralke, ki na turneji WTA ni nastopala tri leta.