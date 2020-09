Okrogla miza Vilenice o izzivih in ranah Srednje-vzhodne Evrope

Ljubljana, 10. septembra - Na virtualni okrogli mizi festivala Vilenica Evropa se širi in krči. Quo vadis? sta v sredo zvečer ukrajinski literat Jurij Andruhovič in Boris A. Novak v pogovoru z Luko Novakom spregovorila o t.i. Srednje-vzhodni Evropi. Govora je bilo o podobnostih, različnostih, zgodovini, pa tudi o izzivih in aktualnih težavah držav, kot je njihovo zapiranje.