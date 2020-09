Anthony Fauci opozarja, da cepiva proti covidu-19 ne bo do leta 2021

New York, 9. septembra - Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje in svetovalec Bele hiše za koronavirus Anthony Fauci vztraja, da v ZDA ne bodo imeli pripravljenega cepiva za distribucijo vsaj do začetka leta 2021. Predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek namignil, da bi lahko bilo cepivo nared že do predsedniških volitev 3. novembra.