Rešitvam za vojake po 45. letu zelena luč matičnega odbora

Ljubljana, 9. septembra - Odbor za obrambo je z 12 glasovi za in dvema proti s potrebno dvotretjinsko večino navzočih članov odbora potrdil predlog novele zakona o obrambi. Ta naj bi izboljšal položaj vojakov po 45. letu in dal več manevrskega prostora pri temeljnem vojaškem usposabljanju. Ob koaliciji so zakon podprli še v SD, SAB in SNS, najbolj kritični so bili v Levici.