Policisti v Utahu ustrelili avtističnega najstnika

Salt Lake City, 9. septembra - Policisti v Salt Lake Cityju so ustrelili in ranili 13-letnega najstnika potem, ko jih je otrokova mama poklicala na pomoč in jih vnaprej opozorila, da ni oborožen ali nevaren, le sprijazniti se noče, da bo po skoraj letu dni šla nazaj v službo. Kljub temu je eden od policistov otroka potem ustrelil.