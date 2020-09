V Rusiji začeli cepivo proti covidu-19 testirati na Moskovčanih

Moskva, 9. septembra - Moskovske oblasti so sporočile, da so danes začeli testirati rusko cepivo proti novemu koronavirusu na prostovoljcih v ruski prestolnici. K cepljenju so povabili 40.000 prebivalcev Moskve v okviru zadnje faze testiranja cepiva, ki je sicer že registrirano. Prostovoljci bodo prejeli dve dozi cepiva v 21-dnevnem intervalu.