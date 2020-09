Ob rekordnem številu novih primerov koronavirusa na vlado predlog za skrajšanje karanten

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 9. septembra - V Sloveniji so v torek potrdili rekordnih 79 okužb z novim koronavirusom, pri čemer so opravili tudi rekordnih 2560 testov. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je rekord pripisal polnemu delovanju šol in gospodarstva. Narašča število okužb med starejšimi. Strokovna svetovalna skupina za covid-19 je predlagala skrajšanje karantene s 14 na 10 dni.