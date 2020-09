Poročilo ZN: Naraščajoče temperature ozračja ogrožajo vodooskrbo več milijard ljudi

London, 9. septembra - Rekordno visoke temperature ozračja, ki povzročajo taljenje ledenikov in dvigovanje gladine morja, ogrožajo zaloge pitne vode za več milijard ljudi, v danes objavljenem poročilu opozarja Svetovna meteorološka organizacija (WMO), ki deluje v okviru Združenih narodov. Zadnjih pet let je bilo najtoplejših pet zaporednih let doslej, izpostavlja.