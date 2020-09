Gledališče Koper v jubilejno sezono s šestimi premierami

Koper, 9. septembra - Gledališče Koper bo v novi sezoni, ko bo praznovalo svojo 20-letnico, uprizorilo šest premiernih naslovov - pet je namenjenih odraslim, eden otrokom. Obenem razpisuje štiri večerne abonmaje in dva otroška, vse večjo pozornost pa namenja spremljevalnemu programu in učnim vsebinam za otroke in mladino.