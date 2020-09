V Dekanih bo zaživel medgeneracijski center

Dekani, 13. septembra - Nekdanji vrtec v središču Dekanov je od konca julija v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti. Z obnovo in preureditvijo prostorov pa bo tam predvidoma v prihodnjem letu zaživel medgeneracijski center, namenjen izvajanju različnih aktivnosti in vsebin ter preživljanju prostega časa krajanov, so sporočili z Mestne občine Koper.