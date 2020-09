Na mariborskem višjem sodišču vnovič o napadu na sestro dvojčico in mater

Maribor, 10. septembra - Na Višjem sodišču v Mariboru je danes potekala pritožbena seja za obsodilno sodbo Medihi Hromadžić za napad na sestro dvojčico in mater pred dvema letoma. Na sodbo, s katero so ji tudi v ponovljenem sojenju na prvostopenjskem sodišču izrekli 20 let zapora za uboj in poskus uboja, sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo.