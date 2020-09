Švedski kolektiv Anonymouse osvaja množice z umetninami mišje velikosti

Lund, 13. septembra - Skrivnostni švedski kolektiv Anonymouse je z najnovejšim projektom poskrbel za pravo senzacijo. Ustvarja namreč prikupne podobe trgovinic, slaščičarn in restavracij, ki pa so tako majhne, da bi jih lahko obiskale zgolj miške, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Male umetnine so se pojavile v več mestih in osvajajo radovedneže.