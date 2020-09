Ljubljana, 9. septembra - Tečaji delnic najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil 0,58 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 826.650 evrov poslov, najprometnejše so bile z okoli 389.000 evri prometa delnice Krke.