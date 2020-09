Osnutek dolgoročne podnebne strategije v javni obravnavi

Ljubljana, 9. septembra - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno obravnavo poslalo osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki do sredine stoletja predvideva neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost. Pripombe in predloge lahko javnost posreduje do vključno 30. septembra, so sporočili.