Še ena okužba med strokovnimi sodelavci LMŠ, dodatno dva poslanca v samoizolacijo

Ljubljana, 9. septembra - Predsednik in poslanec LMŠ Marjan Šarec je danes v izjavi za medije pojasnil, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri eni strokovni sodelavki poslanske skupine, zato sta se dodatno dva poslanca odločila za samoizolacijo. Spomnil je, da so že od torka v karanteni štirje poslanci LMŠ in osem strokovnih sodelavcev.