Izšla pravljica o Rožmanovi Lenčici Josipine Urbančič Turnograjske

Ljubljana, 9. septembra - Skoraj 170 let po nastanku je izšla pravljica o Rožmanovi Lenčici, v kateri je prva slovenska literatka in skladateljica Josipina Urbančič Turnograjska upodobila motiv deklice vojakinje. Za knjižno obliko jo je priredila poznavalka njenega dela Mira Delavec Touhami, predstavili pa so jo danes v Narodni in univerzitetni knjižnici.