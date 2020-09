Avto brez voznika zapeljal v hišo

Dolenjske Toplice, 9. septembra - Dve vozili brez voznikov sta v torek popoldan v Malem Lipovcu nenadzorovano zapeljali navzdol po travnatem bregu. Eno je zapeljalo čez škarpo pri hiši in obstalo, drugo pa se je zaletelo v steno kopalnice stanovanjske hiše in povzročilo za okoli 20.000 evrov škode. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.