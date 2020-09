V kranjski porodnišnici po negativnih testih znova dovoljeni obiski

Kranj, 9. septembra - V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, kjer so 29. avgusta potrdili okužbo z novim koronavirusom, naknadna testiranja niso pokazala morebitnega prenosa okužbe na druge zaposlene. Tako so v bolnišnici od danes dalje znova dovoljeni obiski, ki so omejeni na eno zdravo odraslo osebo na dan.