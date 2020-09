Hrvaška za nakup vojaških letal prejela ponudbe Francije, Izraela, Švedske in ZDA

Zagreb, 9. septembra - Hrvaško obrambno ministrstvo je prejelo ponudbe za nakup večnamenskih vojaških letal od Švedske, ZDA, Francije in Izraela, je potrdila hrvaška vlada. Pričakujejo, da bodo postopek ocenjevanja prejetih ponudb končali do sredine decembra. O finančnih dejavnikih in času končne odločitve za nakup eskadrilje lovcev danes niso želeli ugibati.