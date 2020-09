Logar želi zunanjepolitično strategijo prenoviti do predsedovanja

Ljubljana, 9. septembra - Zunanji minister Anže Logar je danes dejal, da si želi zunanjepolitično strategijo prenoviti v letu dni, do slovenskega predsedovanja Svetu EU oz. "ob letu osorej". Vmes želi zbrati predloge diplomacije in se uskladiti na vseh ravneh. Obstoječa strategija je sicer dobra in aktualna, potrebuje pa nekaj osvežitve, je dejal.