Vlaganje v sistem neprekinjenega poslovanja se je podjetjem med koronakrizo obrestovalo

Ljubljana, 9. septembra - Podjetja, ki ves čas vlagajo dovolj pozornosti v učinkovito delovanje sistema neprekinjenega poslovanja in obvladovanja tveganj, so koronakrizo prebrodila brez večjih pretresov, so opozorili na današnjem odprtju Dnevov korporativne varnosti. Podelili so tudi nagrade najbolj varnim občinam in podjetjem.