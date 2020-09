Bruselj sklenil nov dogovor za nakup do 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19

Bruselj, 9. septembra - Evropska komisija je zaključila pripravljalne pogovore s podjetjema BioNTech in Pfizer za nakup do 300 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19, so sporočili danes v Bruslju. Pred tem je pogovore zaključila še s štirimi drugimi farmacevtskimi podjetji, z AstraZeneco pa je podpisala pogodbo o nakupu do 400 milijonov odmerkov cepiva.