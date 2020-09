Zagreb: Sodišče EU potrdilo pravico hrvaških vinarjev do uporabe imena teran

Zagreb, 9. septembra - Sodišče EU je z današnjo sodbo v zadevi teran potrdilo pravico hrvaških vinarjev do uporabe imena teran in popravilo krivico, storjeno po vstopu hrvaške v EU, ko je Slovenija zavračala pravico do uporabe imena teran pri označbi za vino, so za STA poudarili na hrvaškem zunanjem ministrstvu.