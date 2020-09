Otroci v Tepanju dočakali večji vrtec

Slovenske Konjice, 9. septembra - V večji in dokončno prenovljeni vrtec so te dni vstopili tudi najmlajši v Tepanju. Občina Slovenske Konjice je že lani zaključila prvo fazo prizidka, v kateri so pridobili dodatno igralnico, povečali terase, obnovili kuhinjo ter uredili pomožne prostore, letos so temu dodali še drugo novo igralnico za prvo starostno obdobje s teraso.