V OŠ Matije Čopa Kranj večina šestošolcev v karanteni, pouk celotne predmetne stopnje na daljavo

Kranj, 9. septembra - Zaradi povečanega števila učencev in strokovnih delavcev, okuženih z novim koronavirusom, bo po priporočilih NIJZ pouk za učence predmetne stopnje do 21. septembra potekal na daljavo. Učitelji predmetne stopnje ter učenci 6.a, 6.b ter del 6.c razreda, ki so bili v stikih z okuženimi, so v karanteni, je šola objavila na spletni strani.