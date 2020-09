Slovenija o nadaljnjih korakih po preučitvi sodbe glede terana

Ljubljana, 9. septembra - Slovenija ni zadovoljna z odločitvijo Sodišča EU v zadevi teran in jo obžaluje. Sodbo, ki je nepravnomočna, bo zdaj podrobno preučila in se nato odločila o nadaljnjih korakih, so v sporočilu za javnost zapisali na kmetijskem ministrstvu. Slovenija ima sicer za pritožbo na odločitev sodišča dva meseca časa.