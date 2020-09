V domu starejših v Črnečah še šest novih okužb

Dravograd, 9. septembra - V Koroškem domu starostnikov v Črnečah so po brisih, ki so jih odvzeli v torek, okužbe z novim koronavirusom potrdili pri petih stanovalcih in eni zaposleni osebi. Vsi stanovalci, ki imajo potrjeno okužbo, za zdaj ne kažejo znakov bolezni covid-19. Doslej so tako v tem domu okužbe potrdili skupno pri devetih stanovalcih in dveh zaposlenih.