Tihanovska poziva Ruse, naj podprejo beloruski boj za svobodo

Minsk, 9. septembra - Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je danes v videu pozvala Ruse, naj ne verjamejo propagandi, ki želi zastrupiti odnose med narodoma, in se zahvalila vsem, ki so podprli njihov boj za svobodo. V Belorusiji so medtem oblasti zaostrile boj proti nasprotnikom režima, saj naj bi aretirale še enega vidnejšega predstavnika opozicije.