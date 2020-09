Avstralija na SP z močno ekipo

Melbourne, 9. septembra - Avstralci so ena prvih reprezentanc, ki je že določila potnike za svetovno prvenstvo v kolesarstvu, ki bo od 24. do 27. septembra v Imoli. Kot so tudi sami omenili, v Italijo prihajajo z močno ekipo in velikimi cilji. Prvo ime pa bo zagotovo Rohan Dennis, ki bo branil naslov prvaka v kronometru, ta bo tudi njegova edina disciplina na prvenstvu.