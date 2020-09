Za Bogoviča sodba glede terana zaušnica Židanu in njegovi ekipi

Bruselj, 9. septembra - Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke in nekdanji kmetijski minister Franc Bogovič (EPP/SLS) današnjo sodbo splošnega sodišča EU v zadevi teran ocenjuje kot politično zaušnico Dejanu Židanu in njegovi ekipi. Ta je "nediplomatsko zavračala pogovore s hrvaško stranjo in predstavniki Evropske komisije na temo terana", opozarja Bogovič.